Terminou com confusão o clássico entre FC Porto e Benfica deste sábado, que consagrou os encarnados como campeões nacionais.

Durante os festejos, Ivan Almeida, que antes deste encontro tinha acusado os adeptos portistas de racismo no jogo três, mandou calar o público presente nas bancadas do Dragão Arena. Os jogadores do FC Porto não gostaram da atitude do adversário e foram pedir satisfações, pelo que se gerou alguma confusão na quadra.

Max Landis, do FC Porto, era um dos mais inconformados com a atitude do basquetebolista do Benfica.