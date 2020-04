O Benfica mostrou-se esta quarta-feira de acordo com a decisão de cancelar todos os campeonatos das modalidades de basquetebol, voleibol, andebol e hóquei em patins, devido à pandemia de covid-19.

«É uma circunstância que lamentamos enquanto clube, mas não podemos estar mais de acordo com ela, porque vem ao encontro daquilo que são a defesa, o interesse e a saúde de todos, dos atletas, e de todas as pessoas e intervenientes do fenómeno desportivo. É uma situação que nos penaliza, mas penaliza-nos enquanto povo porque estamos a sofrer esta pandemia», afirmou Domingos Almeida Lima, vice-presidente do emblema encarnado, à BTV.

«A decisão tomada hoje parece-me que é a mais conveniente, até para que atletas estrangeiros que estão ainda no nosso país possam regressar às suas terras, para junto das suas famílias», acrescentou.

Almeida Lima reconheceu que era «praticamente impossível» prosseguir com as competições: «Sempre manifestámos a nossa disponibilidade para concluir as respetivas épocas desportivas, desde que existissem condições de saúde para que as mesmas fossem concretizadas. Este desejo concorria com outra realidade que infelizmente nos assola, que é o perigo desta pandemia, o perigo dos contactos entre as pessoas e, portanto, a concretização de jogos, e ainda por cima em pavilhões fechados, era praticamente impossível.»