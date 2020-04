Interrompidos os campeonatos devido à pandemia de Covid-19, as federações de basquetebol, andebol, voleibol e hóquei em patins decidiram dar por concluída a época 2019/20 sem campeões, informaram num comunicado conjunto.



Além de não haver campeões, também não há descidas com excepção do hóquei em patins e nos casos em que as Federações já tenham comunicado a perda de direitos desportivos.



Haverá competições de apuramento para as subidas de divisão em todos os níveis competitivos. Essas provas vão disputar-se no início da próximo temporada, em moldes a anunciar por cada uma das federações, lê-se no comunicado.



Por sua vez, no que diz respeito ao apuramento para as provas europeias, o critério «assentará no critério desportivo da classificação no momento da suspensão».



Leia o comunicado na íntegra:

No seguimento da estreita colaboração existente entre as Federações de Andebol, Basquetebol, Patinagem e Voleibol, e tendo em vista a resolução de um conjunto de situações que são similares no que concerne às competições nacionais, fortemente afetadas pelo surto de "COVID-19", as referidas Federações realizaram um conjunto alargado de reuniões com as suas respetivas estruturas - clubes, associações e demais representantes dos agentes desportivos.

Avaliadas todas as opiniões, contributos e recomendações, decidiram estas quatro Federações seguir um conjunto de princípios comuns para a resolução das competições nacionais, que a seguir se descrevem:

1. Quadro competitivo 2019/2020:

Dar por terminadas todas as competições nacionais de seniores da época 2019/2020 nas modalidades de Andebol, Basquetebol, Hóquei em Patins e Voleibol, não havendo mais qualquer jogo ou competição, até ao final da presente época desportiva;

2. Atribuição de títulos nacionais na época 2019/2020:

Na época 2019/2020, não será atribuído qualquer título de campeão nacional, em qualquer categoria das quatro modalidades;

3. Descidas de divisão:

Na época 2019/2020, e em todos os níveis competitivos de seniores, não haverá descidas de divisão, exceto no caso da Federação de Patinagem e nos casos em que as Federações já tenham comunicado a perda de direitos desportivos;

4. Subidas de divisão:

Haverá competições de apuramento para as subidas de divisão em todos os níveis competitivos, exceto nos casos em que as federações já tenham comunicado a atribuição de direitos desportivos.

Tais competições serão realizadas no início da época 2020/2021, em moldes a anunciar por cada uma das Federações;

5. Validade das inscrições:

Os agentes desportivos - atletas, treinadores ou outros - que participarão nas competições referidas no Ponto 4 serão os inscritos para a época 2020/2021;

6. Competições europeias 2020/2021:

Para as competições europeias 2020/2021, a ordem de prioridade a comunicar às Federações Internacionais, assentará no critério desportivo da classificação no momento da suspensão das respetivas competições."