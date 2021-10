A recusa de alguns jogadores da NBA vacinarem-se contra a covid-19 está a marcar a atualidade nos Estados Unidos. Depois de LeBron James ter referido que não iria tomar nenhuma posição sobre a decisão pessoal de cada jogador, Michael Jordan, por sua vez, não teve quaisquer problemas em dar a sua opinião.



A antiga estrela dos Bulls e presidente dos Hornets garantiu estar ao lado da Liga.



«Estou totalmente de acordo com a Liga. Acredito na ciência e vou cingir-me a isso. Espero que todos sigam as normas estabelecidas pela Liga. Quando todos cederem [à vacinação], tudo vai correr bem», frisou, numa participação no programa «Today Show» da NBC.



Andrew Wiggins foi um dos jogadores que inicialmente assumiu a intenção de não se vacinar. No entanto, o canadiano apercebeu-se de quanto iria perder em termos desportivos e financeiros e acabou por ser inoculado. Já o caso de Kyrie Irving é diferente. O jogador dos Nets recusa tomar a vacina e está a ponderar terminar a carreira, segundo alguma imprensa norte-americana.