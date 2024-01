A NBA divulgou, na última madrugada, os titulares do All-Star Game, que vai juntar as principais estrelas do basquetebol norte-americano a 18 de fevereiro, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis, a casa dos Indiana Pacers.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) é o capitão da Conferência Este e vai ter ao seu lado Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Do outro lado, a representar a Conferência Oeste, LeBron James é o capitão e vai chegar à 20.ª participação no All Star-Game, um recorde na NBA (Kareem Abdul-Jabbar tem 19).

O jogador dos Los Angeles Lakers terá a companhia de Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

As equipas foram construídas através da pontuação calculada dos votos dos adeptos, jogadores e imprensa. Os suplentes vão ser anunciados na próxima semana.