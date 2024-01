Há mais um escândalo na NBA. Tristan Thompson, jogador dos Cleveland Cavaliers foi suspenso por 25 jogos, sem vencimento, por ter violado o programa antidrogas da liga norte-americana de basquetebol. O poste dos Cavs testou positivo a ibutarmorem e LGD-4033, que melhoraram o desempenho desportivo, através dos músculos e dos ossos.

As duas substâncias ajudam no crescimento da massa muscular e beneficiam os ossos e são normalmente utilizadas no fisiculturismo.

Thompson recebeu a punição máxima da NBA, a mesma que Ja Morant recebeu, depois de ter surgido nas redes sociais com uma arma de fogo na mão.

O poste canadiano, que chegou a namorar com Khloé Kardashian, não é o primeiro jogador da NBA a utilizar drogas. Tyreke Evans e OJ Mayo foram suspensos por dois anos, Chris Andersen por 193 jogos e Latrell Sprewell por um ano.