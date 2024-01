A NBA anunciou na tarde desta quarta-feira que a partida entre os Golden State Warriors e os Utah Jazz, agendada para a madrugada de quinta-feira, foi adiada face a uma «emergência média na família dos Warriors».

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, tal se deve à hospitalização do treinador adjunto dos Warriors, Dejan Milojevic. O técnico sérvio, de 46 anos, terá sofrido de um «problema de saúde repentino num restaurante em Salt Lake City», no estado de Utah, na noite de terça-feira.

O antigo jogador, que se juntou ao Warriors em 2021, estaria com alguns atletas no referido restaurante. Ainda não há data para a partida no reduto dos Utah Jazz.