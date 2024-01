No rescaldo ao triunfo «importante» sobre a Noruega, a abrir o «main-round», o selecionador nacional de andebol comentou a estratégia apresentada.

«Conseguimos uma recuperação defensiva melhor, algo que não tivemos no jogo anterior [frente à Dinamarca]. Hoje correu muito melhor, estamos a jogar a um nível excecional. Esta diferença de golos pode ser importante para o fecho do grupo. O nosso objetivo, de nos qualificarmos para o pré-olímpico, continua intacto e está mais perto», disse Paulo Jorge Pereira à RTP.

E como se contraria um colosso como a Noruega? O índice físico e a coesão foram cruciais, sublinhou.

«Conseguimos aglomerar rapidamente e não houve uma grande descoberta [sobre a Noruega], mas aplicamos melhor o modelo de jogo defensivo», salientou o selecionador português. Quanto ao calendário congestionado, com poucos dias de descanso, Paulo Jorge Pereira agradeceu a entrega dos «Heróis do Mar».

«Se estamos excelentes é porque temos jogadores de altíssimo nível, que cada vez gerem melhor as emoções. Podem ser ainda melhores, tudo isto é aprendizagem para todos. Estamos a competir e a colocar novas coisas no saco de aprendizagem. Eu não conseguia fazer nada se não tivesse jogadores deste nível. Tenho de lhes agradecer imenso por estarem sempre prontos para a batalha», concluiu o técnico.

Portela e a ambição insaciável

Por sua vez, o ponta Pedro Portela, o homem do jogo, com oito golos e 100 por centro de eficácia, mostrou-se satisfeito por «complicar a vida» da Noruega.

«Queríamos começar bem o "main-round", e tal como contra a República Checa fomos inteligentes. Temos um grupo excelente, mas queremos fazer mais e mostrar que Portugal pode ir longe», atirou, também em declarações à RTP.

Portugal volta à ação no «main-round» do Euro de andebol nesta sexta-feira, às 14h30, frente à Eslovénia, uma partida que poderá ser essencial na corrida ao pódio do Grupo 2 da prova.