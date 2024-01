Portugal abriu esta quarta-feira o «main-round» do Europeu de andebol com um triunfo sobre a favorita Noruega, por 32-37, algo que não acontecia há mais de duas décadas.

Contudo, o triunfo resultou da superação e transformação do ânimo dos «Heróis do Mar», uma vez que, no arranque do encontro, a Noruega assumiu a dianteira do marcador.

Quando Paulo Jorge Pereira pediu o primeiro desconto de tempo, a 10 minutos do intervalo, a seleção nacional perdia por 11-13. Este foi o momento de reviravolta. Até ao intervalo, ao sabor da eficácia de Pedro Portela e da inspiração do guardião Diogo Rêma, Portugal assumiu a dianteira do marcador (15-18).

No recolher aos balneários, o ponta era o máximo marcador, com quatro golos, e Rêma já havia somado oito defesas. No outro lado, Bjornsen somava quatro golos.

No reatar do encontro, os noruegueses rapidamente estacionaram na diferença mínima, obrigando Portugal a trancar os caminhos da baliza. Numa partida que paulatinamente cresceu para um ritmo frenético, os «Heróis do Mar» não se deixaram intimidar e conservaram a vantagem, sobretudo pela distribuição de Rui Silva, a finalização de Portela e Martim Costa, e ainda as defesas de Capdeville.

Aliás, o guardião assegurou o triunfo português nos três minutos, com várias paradas, frustrando os já impacientes noruegueses.

Assim, e aproveitando o jogo partido, os portugueses capitalizaram o espaço na frente. Em cima da buzina, o golo de Gilberto Duarte selou o triunfo, por 32-37. De lembrar que todos os golos poderão fazer diferença nas contas finais deste Grupo 2.

Reveja a história do encontro, aqui.

Quanto ao homem do jogo, Pedro Portela foi premiado pelos oito golos em oito remates. Importa ainda salientar a exibição de Martim Costa, com sete golos, assim como a prestação de Diogo Rêma, com 10 defesas.

Entre os noruegueses, Bergerud agigantou-se entre postes e conseguiu também 10 defesas. Por sua vez, Alexandre Blonz assinou sete golos.

Portugal está, provisoriamente, no quarto lugar do Grupo 2. O terceiro posto vale a disputa do 5.º e 6.º lugar do Europeu. Apenas os dois melhores classificados seguem para a meia-final.

Na próxima sexta-feira, os «Heróis do Mar» voltam à ação, desta feita frente à Eslovénia. Partida agendada para as 14h30.