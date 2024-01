Portugal perdeu esta segunda-feira ante a Dinamarca por 37-27, na terceira e última jornada do grupo F, num duelo que opôs duas seleções já previamente qualificadas para o Main Round.

A Dinamarca, tricampeã do mundo e já campeã europeia em 2008 e 2012, começou a marcar, mas Portugal ainda conseguiu responder aos dois primeiros golos nórdicos, com dois golos de Martim Costa, até ao 2-2. Depois, a primeira exclusão no jogo, a Alexandre Cavalcanti – por bola na cara do guarda-redes adversário – permitiu à tricampeã do mundo cavar as primeiras diferenças no marcador.

Aos nove minutos, a Dinamarca chegou à maior diferença até então, de quatro golos, com o 7-3, com o selecionador Paulo Jorge Pereira a pedir «timeout» para falar com a equipa.

Portugal foi-se batendo bem e reduziu para dois golos com o 8-6, o 10-8 e o 11-9, mas a Dinamarca não ia registando falhas e chegou a liderar por cinco golos, quando fez o 14-9 e também o 15-10 a caminho do intervalo.

Dinamarca-Portugal: o filme do jogo, ao minuto

Porém, Portugal assinou uma ponta final de primeira parte boa e, à boleia de oito golos de Martim Costa, chegou ao descanso a perder por 17-15. Imediatamente antes do descanso, Martim quase reduziu para 17-16 e a Dinamarca ainda celebrou o 18.º golo, que acabaria anulado com recurso ao suporte de vídeo, por ter entrado para lá do tempo limite.

Na segunda parte, a Dinamarca entrou a marcar, chegando ao 19-15 e, com o tempo a avançar, foi alargando aos poucos a diferença, que aos 47 minutos chegou a ser de oito golos, a maior até então.

Por essa altura, Portugal já ia atacando sem guarda-redes, apostando no sete contra seis algumas vezes, mas sem efeito para reduzir distâncias: se a seleção nacional marcava, a Dinamarca respondia imediatamente a seguir. A diferença final foi de dez golos, com o 37-27 final (parcial de 20-12 nos segundos 30 minutos).

Martim Costa, com nove golos, foi o melhor marcador de Portugal. Do lado da Dinamarca, Mathias Gidsel foi o melhor marcador da equipa e também do jogo, com 11 golos.

A Dinamarca passa assim com dois pontos para o Main Round e Portugal com zero.

CLASSIFICAÇÃO FINAL - GRUPO F

1.º: Dinamarca, 6 pontos

2.º: Portugal, 4

3.º: República Checa, 2

4.º: Grécia, 0