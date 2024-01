A Espanha, terceira classificada do ranking da Federação Europeia de Andebol (EHF na sigla em inglês), caiu, de forma surpreendente, no Europeu, que decorre na Alemanha. No encerramento do Grupo B, os espanhóis empataram a 33 com a Áustria, que se qualificou para o «main round», ou seja, para a próxima fase, que arranca esta quarta-feira.

Antes deste duelo, os espanhóis sabiam da obrigatoriedade de vencer na última jornada, uma vez que perderam na jornada inaugural ante a Croácia.

Destaque para o lateral Nikola Bilyk, que assinou oito golos, e contribuiu, de forma decisiva, para a qualificação da seleção austríaca.

O final do jogo foi de muita tensão, com a última posse de bola a pertencer a Espanha, quando o marcador estava empatado a 33. De lembrar que um golo bastava para o sonho da Áustria terminar.

Os austríacos partem para o «main round» com um ponto, em igualdade com a Croácia, face ao empate entre estas seleções na primeira fase de grupos. Ainda assim, guardam vantagem mínima sobre Islândia e Alemanha. O Grupo 1 do «main round» conta ainda com França e Hungria, ambas com dois pontos, uma vez que venceram alemães e islandeses, respetivamente.

Enquanto recuperam e preparam o encontro com a Hungria, agendado para tarde desta quinta-feira, o momento é de celebração no universo do andebol austríaco.