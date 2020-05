O valor do dinheiro é sempre relativo. Uma pequena excentricidade para uns, pode ser uma verdadeira lotaria para outros. Foi o que aconteceu num restaurante da Florida quando Andre Drummond, pivot dos Cleveland Cavaliers, ao pagar uma conta de 164,25 dólares, deixou uma gorjeta de mil dólares. A funcionário que o serviu nem queria acreditar.

Aconteceu no restaurante Che, em Delray Beach, no passado domingo. A felizarda foi Kassandra Díaz que, quando viu os valores no recibo, teve de ir confirmar com o jogador dos Cavalires que nem tinha reconhecido como jogador da NBA. «Claro, sem problema», terá respondido Drummond.

Kass Díaz acabou mesmo por receber a avultada gorjeta e mais tarde, no Instagram, contou tudo o que lhe passou pela cabeça. «Estava toda a tremer por dentro e tinha lágrimas de felicidade depois do que ele me deixou. Nem sabia como reagir, não queria chamar a atenção, mas ao mesmo tempo não conseguia descrever o quanto estava agradecida. É tão bom ver as pessoas a serem generosas nestes tempos difíceis. É uma história que nunca vou esquecer, mais uma vez, obrigado», escreveu Kass Diaz.

Drummond, que só esta época vai ganhar qualquer coisa como 27 milhões de dólares, reagiu de forma mais simples: «Obrigado por ter sido fantástica».