O poste João Torrié, de 32 anos, anunciou esta terça-feira o fim da carreira. Com passagens pelo FC Porto, Torrié foi campeão nos Sub-18 pelo Vasco da Gama e pelos dragões conquistou a Taça da Liga, em 2021.

«Há feitos na vida de um atleta que vão além de sucessos desportivos e hoje sinto-me extremamente afortunado por ter conseguido criar laços e memórias com amigos e conhecidos. Novidades em breve», escreveu Torrié nas redes sociais. Nos últimos anos, e a pensar no futuro, formou-se pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.

Entre passagens pelos portistas, de 2013 a 2015, e de 2020 a 2022, Torrié representou o Vitória de Guimarães, Terceira Basket (Açores), Lusitânia (Açores), Elétrico, Illiabum e Maia. Depois de fechar o último ciclo pelos azuis e brancos o poste, natural do Porto, reforçou na época passada o Vasco da Gama, que milita na II Liga de basquetebol.

João Torrié, de dois metros, representou as seleções jovens de Portugal, assim como a seleção nacional de 3x3.