O basquetebolista português Neemias Queta somou na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Portugal) um duplo-duplo de 14 pontos e 12 ressaltos no desaire caseiro dos Stockton Kings face aos Santa Cruz Warriors (99-109), em encontro da G-League, a liga de desenvolvimento da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Neemias Queta esteve em campo 25 minutos, acertou cinco de oito lançamentos de campo e os dois lances livres tentados (cada um a valer dois pontos), sendo que quatro dos 12 ressaltos que ganhou foram ofensivos.

O número 88 dos Kings, que foi titular, fez ainda uma assistência e um desarme de lançamento.

Os Stockton Kings somam dez vitórias e 11 derrotas e seguem no sétimo lugar da Conferência Oeste, enquanto os Warriors, que foram liderados por 28 pontos de Jerome Robinson, estão no 11.º posto, com nove triunfos e 12 desaires.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O jogador português já não é utilizado num jogo dos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.