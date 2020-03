Já se sabe que LeBron James se mexe bem em campo com uma bola de basquetebol na mão, mas a estrela dos Lakers também tem jeito para a dança e não tem problemas em mostrá-lo.

Os filhos são utilizadores frequentes do TikTok e fazem vídeos com as danças que são tendência nessa rede social, vídeos que, por vezes, têm a participação do próprio King James.

Aliás, este que lhe mostramos a seguir tem a participação de toda a família: LeBron, a mulher Savannah e os filhos - Bronny Jr., Bryce e a pequena Zhuri (que arrasou!). E mostraram que são uma família cheia de ritmo.

Veja aqui as imagens: