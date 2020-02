A noite de concursos do fim de semana do All-Star Game não ficou livre de polémica.

No de afundanços, Aaron Gordon, jogador dos Orlando Magic, saltou por cima de Tacko Fall, atleta dos Celtics que tem 2,26 metros, mas não foi suficiente para ser o vencedor da noite.

Ora veja o afundanço de Gordon:

O prémio foi, sim, para Derrick Jones Jr., dos Miami Heat, mas Gordon não ficou satisfeito com a decisão do júri e expressou o seu descontentamento no final.

«Acabou-se Devia ter dois troféus [agora e em 2016] e não tenho nenhum. Já não volto mais. O meu próximo objetivo será participar no concurso de triplos», disse o basquetebolista de 24 anos.

Refira-se que ainda na competição de afundanços, Dwight Howard, poste dos Lakers, participou com uma capa de super-herói vestida e com o número 24 na camisola, em homenagem a Kobe Bryant.

No concurso de triplos, saiu vencedor Buddy Hield, dos Sacramento Kings, com 27 pontos, enquanto no concurso de skills triunfou Bam Adebayo, dos Miami Heat, que bateu na final Domantas Sabonis, jogador dos Indiana Pacers.