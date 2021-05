O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 33-30 num grande jogo de andebol e está mais perto do título nacional, tendo agora quatro pontos de vantagem após o clássico da 26.ª jornada.

Os comandados de Rui Silva, que chegaram ao Dragão Arena com 14 vitórias consecutivas e apenas com uma derrota no campeonato (a sofrida em casa com o FC Porto), chegaram ao intervalo a vencer por três golos de diferença (14-17).

Na segunda parte, os leões chegaram a estar a vencer por cinco golos de diferença (23-28) aos 48 minutos, mas uma impressionante e forte reta final da equipa de Magnus Andersson permitiu o triunfo aos azuis e brancos.

António Areia, com 11 golos, foi o melhor marcador do FC Porto e também do encontro. No lado do Sporting, destaque para os dez golos de Pedro Valdés.

A equipa portista mantém o pleno na prova, com 26 vitórias no mesmo número de jogos.

Nos outros encontros já realizados, Benfica, ISMAI, Boa Hora, Madeira SAD e Águas Santas triunfaram.

RESULTADOS – 26.ª JORNADA:

Avanca-ISMAI, 24-29

Benfica-V. Setúbal, 40-24

Boa Hora-FC Gaia, 24-18

Madeira SAD-Boavista, 30-27

FC Porto-Sporting, 33-30

AD Sanjoanense-Águas Santas, 29-31

Póvoa Andebol-ABC/UMinho (19h00, a decorrer)

Sp. Horta-Belenenses (21h00, 22h00 nos Açores)