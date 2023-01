O Benfica venceu esta quinta-feira as espanholas do Cadi La Seu, por 66-59, na segunda mão da primeira ronda do play-off da EuroCup feminina de basquetebol, mas acabou eliminado da competição.

O triunfo das campeãs nacionais foi insuficiente para ultrapassar a derrota sofrida em Espanha, por 62-53, na primeira mão.

Dragana Zubac foi a melhor marcadora das encarnadas, com 18 pontos, mais dois ressaltos. Raphaella Monteiro (13 pontos e dez ressaltos) e Joana Soeiro (12 pontos, cinco ressaltos e oito assistências) também estiveram em destaque.

Laia Raventos foi a melhor pontuadora do encontro, com 19 pontos, mais oito do que Jewel Tunstull, a outra jogadora acima da dezena de pontos na equipa espanhola.