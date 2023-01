A futebolista brasileira Valéria Cantuário, do Benfica, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e prevê-se «um período de paragem nunca inferior a nove meses», informou o clube encarnado, esta quinta-feira.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que a futebolista Valéria Cantuário sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no decorrer do jogo frente ao Torreense, no último domingo», refere o Benfica, acrescentando que a internacional brasileira «trabalhará sob a orientação do departamento clínico do clube».

Na presente temporada, a avançada de 24 anos participou em 21 jogos, tendo dois golos e quatro assistências.