Benfica e FC Porto defrontam-se ao final da tarde desta sexta-feira, num clássico pré-Natal que encerra a 14.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

O apito inicial está marcado para as 19 horas no Pavilhão Fidelidade e coloca em duelo o primeiro e o terceiro classificados.

O Benfica é líder com 25 pontos, fruto de 12 vitórias e uma derrota, que aconteceu no último jogo caseiro, ante o Sporting, a 14 de dezembro (90-93).

Já o FC Porto, que tem menos um jogo do que o Benfica, é terceiro classificado com 23 pontos. Tem 11 vitórias e uma derrota, consentida ante o Benfica, em casa, a 5 de novembro (105-112 após prolongamento).

Pelo meio há o Sporting, segundo classificado com 25 pontos, mas mais dois jogos do que os dragões e mais um do que as águias. Os leões já venceram nesta jornada (79-86 à UD Oliveirense).

É o terceiro clássico entre dragões e águias em 2022/23. Depois do jogo da Liga, o Benfica voltou a vencer o FC Porto, mas para a Taça de Portugal, a 11 de dezembro (97-93).

