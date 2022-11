Vanessa Marina conquistou este domingo a medalha de bronze no campeonato da Europa de breaking, uma das novas modalidades que vão estar no Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A portuguesa terminou no terceiro lugar no Europeu que decorreu em Manchester, na Inglaterra, duas semanas depois de ter sido 18.ª classificada no Mundial, em Seul, Coreia do Su.

A neerlandesa India Sardjoe, que derrotou na batalha final a italiana Antilai Sandrini, garantiu a medalha de ouro no Europeu que acabou este domingo.