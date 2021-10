A seleção de futsal de Portugal, campeões do mundo em título, ficou a conhecer o calendário completo da fase final do Campeonato da Europa de 2022 que vai decorrer, entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro, em Amesterdão e Goningen, nos Países Baixos.

Portugal abre logo a competição, no dia 19 de janeiro, em Amesterdão, frente à Sérvia ou Bielorrússia, na primeira jornada do Grupo A, antes de defrontar a seleção anfitriã, os Países Baixos, no dia 23. Na derradeira ronda, Portugal defronta a Ucrânia em Goningen.

Confira o calendário completo da fase final:

GRUPO A:

1.ª jornada: