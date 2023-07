O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, e o russo Daniil Medvedev, terceiro da hierarquia, apuraram-se esta quarta-feira e pela primeira vez na carreira, para as meias-finais de Wimbledon, ao vencerem, respetivamente, o dinamarquês Holger Rune e o norte-americano Christopher Eubanks.

No jogo que encerrou os quartos de final, o segundo do dia no quadro de singulares masculinos, Alcaraz, de 20 anos, bateu o número seis da hierarquia mundial, da mesma idade, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-4, num encontro que durou duas horas e 20 minutos.

Já Daniil Medvedev superou o norte-americano Christopher Eubanks em cinco sets. Medvedev, de 27 anos, levou a melhor sobre o n.º 43 da hierarquia mundial, que nunca tinha chegado tão longe num major, pelos parciais de 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7-4) e 6-1, num encontro que teve a duração de duas horas e 57 minutos na relva londrina.

Alcaraz e Medvedev marcam agora encontro nas meias-finais, agendadas para sexta-feira. O outro duelo de acesso à final, no mesmo dia, é entre Jannik Sinner e Novak Djokovic, que se apuraram na terça-feira.

Já esta tarde, no quadro feminino, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur qualificaram-se para as meias-finais.