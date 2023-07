Novak Djokovic está mais perto de revalidar o título de campeão de Wimbledon, depois de ter-se apurado esta terça-feira para as meias-finais do Major inglês: a vítima foi Andrey Rublev.

No court central do All England Club, o número dois do mundo bateu o adversário russo, sétimo da hierarquia ATP, por 3-1, em duas horas e 51 minutos.

Rublev até entrou melhor e conseguiu «roubar» o primeiro set, por 6-4, mas a resposta de Nole foi avassaladora, com um triunfo por 6-1 no set seguinte. Djokovic foi controlando as operações do encontro e fechou-o com dois triunfos nos dois últimos sets, por 6-4 e 6-3.

Com esta vitória, Djokovic iguala um recorde que pertencia até esta tarde exclusivamente a Roger Federer: são agora os dois jogadores com mais presenças em meias-finais de Grand Slams, 46.

Nesse duelo das «meias», diga-se, Nole vai defrontar o italiano Jannik Sinner, que se estreia, de resto, nesta fase tão adiantada de um major.

O número oito do mundo, que no ano passado chegou a estar a vencer Djokovic por 2-0 em Wimbledon, eliminou o russo Roman Safiullin, por 3-1.

Sinner venceu o primeiro parcial por 6-4, distraiu-se a seguir – Safiullin levou a melhor no segundo set por 6-3 –, mas fechou o triunfo com um duplo 6-2 nos dois últimos sets.