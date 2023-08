O ciclismo espanhol chora a perda de uma verdadeira lenda, com o falecimento de Federico Bahamontes, aos 95 anos, nesta terça-feira.

Nascido a 9 de julho de 1928, em Santo Domingo-Caudilla, Toledo, Bahamontes ficou imortalizado como «A Águia de Toledo», devido às suas incríveis habilidades na montanha e ao seu estilo ousado de ciclismo. Marcou uma era dourada no ciclismo espanhol e internacional, tornando-se uma figura icónica nas corridas de Grand Tour.

O feito mais notável de Bahamontes foi a sua vitória no Tour de France, em 1959, tornando-se o primeiro ciclista espanhol a conquistar a mítica prova francesa.

«A fome foi a ‘culpada’ de eu me ter tornado ciclista. Tive de trabalhar muito, tive de me dedicar ao "estraperlo" (mercado negro). Pegava em laranjas cortadas que eram deitadas fora e vendia-as. Quando comecei a praticar ciclismo, toda essa necessidade foi uma motivação, como já aconteceu com outros atletas sem recursos. A fome fazia-nos voar. Sempre ganhei a vida sobre rodas, primeiro com o carrinho de mão com que fazia entregas e depois com a bicicleta que também usava para vender», chegou a contar, em declaração agora recuperada pelo AS.