O Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho foi inaugurado esta quinta-feira, em Torres Vedras. O antigo ciclista, considerado o melhor português de sempre, foi homenageado pelo pelotão da Volta a Portugal nos primeiros momentos da primeira etapa, que liga precisamente Torres Vedras a Setúbal.

O momento festivo reuniu miúdos das ‘escolinhas’ de ciclismo, entidades como o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e amantes da modalidade, curiosos para ver o interior do moderno edifício.

«Era uma ambição já de muitos anos para os torrienses e para toda a gente ligada ao ciclismo, quer em termos nacionais e até internacionais, porque efetivamente é uma situação única, um museu deste tipo», disse a presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues.

Já João Paulo Rebelo enalteceu a inauguração do museu como um momento de celebração do desporto. «Este museu vai contribuir também para o aumento desta cultura desportiva no nosso país», manifestou.

Joaquim Agostinho é considerado o melhor ciclista português de todos os tempos, por ter concluído, entre outros feitos, 11 grandes Voltas no ‘top 10’. Nascido em Torres Vedras em 07 de abril de 1943, o antigo ciclista, que morreu em 1984 na sequência de uma queda sofrida na Volta ao Algarve, foi duas vezes terceiro classificado no Tour (1978 e 1979) e vice-campeão da Vuelta em 1974, tendo também vencido a Volta a Portugal em três ocasiões (1970-1972).