Já são conhecidas as composições das 18 equipas que vão participar na Volta a Portugal de 2021. A 82.ª edição tem um total de 1568,6 quilómetros, com início em Lisboa e fim em Viseu.

Em prova vai estar uma equipa do World Tour, a Movistar, mais sete ProTeam (Bingoal Pauwels Sauces WB, Burgos-BH, Caja Rural, Euskatel-Euskadi, Kern Pharma, Rally Cycling e Vin Zabù) enquanto as restantes 11 dão do pelotão Continental, nove destas portuguesas.

Antarte-Feirense, Atum-General-Tavira-Maria Nova Hotel, Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport, Louletano-Loulé Concelho, Rádio Popular-Boavista, Tavfer-Measindot-Mortágua e W52-FC Porto são as nove equipas portuguesas. Há ainda, do Continental, a Israel Cycling Academy, de Israel, bem como os britânicos da Swift Carbon.

A apresentação das equipas é feita a partir das 14 horas, em Lisboa, na terça-feira.

Veja, na galeria associada, todos os atletas das 18 equipas em prova, de acordo com a informação já disponível no sítio oficial da Volta a Portugal.