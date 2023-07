O casal de ciclistas formado por Tadej Pogacar e Urska Zigart teve um dia para esquecer.

O ciclista esloveno da UAE Emirates perdeu um minuto e quatro segundos para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), na quinta etapa do Tour, mas no final estava (naturalmente) mais preocupado com a queda da namorada, no Giro.

«Estou mais triste por ouvir que a minha namorada caiu hoje no Giro e que pode ter uma concussão. Isso é mais triste do que perder um minuto para o Jonas», referiu Pogacar.

Urska Zigart sofreu uma queda aparatosa na sexta etapa do Giro.

A sua equipa, a Jayco AlUla, anunciou depois que a ciclista eslovena abandonava a prova, depois de ter sofrido uma leve comoção cerebral, assim como escoriações.