A polícia francesa realizou, esta quarta-feira, buscas à equipa de ciclismo Bahrain-Victorious, que se encontra atualmente a competir na Volta a França, por suspeitas de práticas relacionadas com o doping.

Ao portal CyclingNews, o patrão da equipa, o esloveno Milan Erzen, confirmou a realização das mesmas.

«Não se passou nada de especial, recebemos uma visita da polícia, pediram-nos os ficheiros dos treinos dos corredores, vasculharam o autocarro e mais nada», afirmou Erzen.

«Incomodaram os nossos corredores durante uma hora e, no fim, agradeceram-nos. Não nos disseram qual o motivo da visita, mas já contactámos os nossos advogados para saber», completou.

Na manhã desta quinta-feira, a procuradoria de Marselha confirmou, através de um comunicado, que já abriu uma investigação à equipa, no dia 3 de julho, por suspeitas de «aquisição, transporte, posse, e importação de substâncias proibidas sem autorização, por parte de um corredor da equipa, atualmente em competição na Volta a França 2021».

Apesar do raide policial, que envolveu cerca de 50 agentes, a equipa vai continuar a competir no Tour.

Matej Mohoric, ciclista da Bahrain-Victorious e já vencedor de uma etapa nesta edição da Grand Boucle, afirmou que a equipa «não tem nada a esconder».

«Eles não encontraram nada, o que é óbvio, porque não há nada para encontrar. Não tivemos as habituais massagens pós-etapa e não jantámos, apenas comemos uns snacks nos nossos quartos. Os polícias chegaram ao hotel, não perguntaram nada, verificaram os nossos bens pessoais, incluindo telemóveis e computadores», atirou Mohoric.

As prestações da equipa Bahrain-Victorious no ano de 2021 têm gerado muitas questões por parte dos fãs da modalidade. Em causa, está o alto rendimento de alguns dos seus atletas, particularmente por parte do ucraniano Mark Padun, vencedor das duas últimas etapas do Critérium du Dauphiné, e do sprinter italiano Sonny Colbrelli, que tem sido capaz de seguir alguns dos melhores trepadores nas etapas de montanha deste ano da Volta a França.