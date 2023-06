A equipa de ciclismo Euskatel-Euskadi viu-se impedida de participar na última etapa da Volta à Eslovénia, em virtude do roubo de todas as bicicletas.

Foi levada uma das carrinhas da equipa basca, na qual estavam as catorze bicicletas preparadas para a competição.

Nas redes sociais, a Euskatel-Euskadi pede a quem tenha informações sobre o roubo que entre em contacto com a equipa.

🧡 #EuskaltelEuskadi #TourofSlovenia



This is the van that was stolen from us tonight with all the bikes we had on the @TourOfSlovenia.



Any kind of information will be welcome and we also appreciate the diffusion of this tweet. pic.twitter.com/JuxOTKDqFf