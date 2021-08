O australiano Michael Storer venceu a sétima etapa da Volta a Espanha em bicicleta. O corredor da DSM foi o mais forte da fuga do dia, vencendo no Balcón de Alicante, num dia que ficou marcado pela desistência do quarto classificado à partida, o espanhol Alejandro Valverde, da Movistar, após queda grave.

Primoz Roglic, da Jumbo-Visma mantém a liderança da prova, tendo chegado integrado um grupo com, entre outros, Egan Bernal e Adam Yates, da Ineos, e Enric Mas, da Movistar. Roglic lidera com oito segundos de vantagem para Felix Grossschartner, da Bora-Hansgrohe, e 25 sobre Enric Mas.

Mikel Landa foi, novamente, o grande derrotado do dia. O corredor da Bahrain-Victorious perdeu meio minuto para os principais favoritos, mostrando que o ‘Landismo’ não vive os seus melhores dias.

Amanhã, o pelotão percorrerá os 173,7 quilómetros da oitava etapa, entre Santa Pola e La Manga del Mar Menor.