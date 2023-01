A decisão do Comité Olímpico Internacional (COI) de recomendar a readmissão de atletas russos e bielorussos em competições internacionais sob bandeira neutra e sob outras condições mereceram total reprovação do ministro do Desporto russo.

«Consideramos inadmissível estabelecer, para atletas, condições especiais que não correspondam à Carta Olímpica, com os princípios de igualdade e justiça”, afirmou Oleg Matitsin na rede social Telegram.

O governante vincou que a política não pode e não deve mustirar-se com o desporto e que «não há espaço para a especulação sobre a operação militar especial», referindo à invasão da Rússia e óbvia declaração de guerra nos mesmos termos de Putin desde há quase um ano.

«Somos um país autossuficiente, com grandes tradições desportivas, que tem demonstrado a sua capacidade para organizar grandes eventos desportivos internacionais, que também foram valorizados positivamente pelo COI», recordou ainda Matitsin.

Nesta quarta-feira, recorde-se, o COI declarou que uma «vasta maioria» dos responsáveis do desporto olímpico é a favor da autorização de atletas russos e bielorrussos competirem e que a nacionalidade não deve ser motivo para impedi-los.