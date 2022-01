A Islândia venceu este domingo a seleção dos Países Baixos pela margem mínima, 29-28, num desfecho que possibilita a Portugal manter hipóteses de apuramento para a «main round» do Europeu 2022 de andebol. Tal não aconteceria se os neerlandeses tivessem ganho.

Ao interrvalo, os comandados de Gudmundur Gudmundsson venciam por 15-13, num jogo em que Bjorn Sigvaldi Gudjonsson foi o melhor marcador dos vikings, com oito golos marcados. Do lado neerlandês, Kay Smits destacou-se com 13 golos, mas não chegou para evitar a derrota.

Este desfecho não garante já, contudo, o apuramento da Islândia para a «main round», como Portugal, que perdeu este domingo com a Hungria e ainda não pontuou, está já arredado da próxima fase. O grupo B tem mesmo tudo em aberto e está ao rubro.

As contas de Portugal

Com derrotas por 28-24 e por 31-30 ante Islândia e Hungria, respetivamente, Portugal está em quarto e último lugar com zero pontos. A Islândia lidera com quatro pontos, enquanto Hungria e Países Baixos têm dois pontos cada.

Na terça-feira, só a vitória interessa a Portugal ante os Países Baixos e, ao mesmo tempo, a seleção lusa ‘torce’ por uma vitória da Islândia sobre a Hungria.

Assim portugueses, neerlandeses e húngaros ficariam com dois pontos, mas é preciso que a formação comandada por Paulo Jorge Pereira bata os Países Baixos por uma diferença de, pelo menos, dois golos, para poder levar a melhor neste ‘mini-campeonato’ com Hungria e Países Baixos e seguir em segundo lugar, com a Islândia como vencedora do grupo. Recorde-se que os neerlandeses bateram a Hungria por 31-28 na primeira jornada.

Alemanha e Polónia na «main round»

Finda a segunda jornada, há já quatro apurados para a «main round». Este domingo, Alemanha e Polónia garantiram a qualificação, no grupo D, onde ambas têm quatro pontos, para zero de Áustria e Bielorrússia. A Alemanha venceu a Áustria por 34-29 e a Polónia bateu a Bielorrússia por 29-20. No sábado, Espanha e Dinamarca já se tinham apurado.