Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, o ex-nadador sul-africano Cameron van der Burgh está infetado com o novo coronavírus.

O antigo atleta, de 31 anos, partilhou no Twitter o testemunho da luta que trava há duas semanas contra a doença e admitiu nunca ter passado por algo assim.

«É de longe o pior vírus que já me afetou, apesar de ser saudável, de ter pulmões fortes (não fumo e pratico desporto), levar um estilo de vida saudável e ser jovem», escreveu.

Van der Burgh disse que os sintomas mais severos já passaram, mas, ainda assim, continua muito cansado e com alguma tosse. «Qualquer atividade física como caminhar deixa-me exausto durante horas.»

O ex-nadador, especialista na vertente de bruços, lamentou ainda o impasse sobre a organização dos Jogos Olímpicos, situação que disse deixar os atletas expostos a riscos. «Vão continuar a treinar enquanto não houver uma clarificação sobre os JO e estão a expor-se a riscos desnecessários: e aqueles que possam ser infetados terão de voltar rapidamente aos treinos, provavelmente aumentar o tempo de recuperação e as sequelas», concluiu.

1/ Some personal thoughts/observations for athletes health,The summer games & my own experience with contracting Covid19.