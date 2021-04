Richard Gasquet desistiu do Estoril Open.

O tenista francês de 34 anos, que já venceu o torneio português ATP 250 (em 2015), tem uma lesão no adutor e não poderá comparecer no encontro que estava marcado para o início da tarde no court central.

Assim sendo, o seu adversário, o chileno Cristian Garín, passa diretamente para os quartos-de-final, sem ter disputado qualquer encontro até agora.

Este cancelamento leva à antecipação do encontro entre Shapovalov e Moutet, que vai realizar-se a partir das 13h30.