O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), sofreu um acidente no sábado, que o obrigou a desistir da 46.ª edição do rali Dakar e utilizou as suas redes sociais para revelar o que sucedeu na primeira etapa da prova.

«Não é o fim do Dakar 2024 que eu queria. No quilómetro 82, numa curva de alta velocidade bati com a roda dianteira numa pedra grande e perdi a dianteira. A minha cabeça bateu com força no chão e desmaiei durante alguns minutos. Sei que fui acompanhado por outros pilotos, mas só me lembro de estar no helicóptero a ir para o hospital. Fiz todos os exames e está tudo bem com a minha cabeça, mas parti dois dedos na mão esquerda e tenho alguns hematomas no corpo», escreveu o piloto de Barcelos.

O motociclista de 42 anos aproveitou também para agradecer a Sebastian Bühler, Joan Barreda, Maciej Giemza e Stefan Svitko, que o ajudaram no momento da queda e o apoiaram até à chegada do helicóptero médico.

As lesões têm perseguido o piloto português, que não conseguiu competir em 2023, depois de ter desistido da última edição do rali Dakar, onde partiu uma perna. Posteriormente, em outubro, altura em que ia voltar à competição, fraturou uma omoplata num treino em Marrocos.

«Sem corridas, perdemos o ritmo», frisou Joaquim Rodrigues Jr., que já esperava um regresso complicado devido às lesões, ele que tem como melhor resultado o 11.º lugar na edição de 2021.