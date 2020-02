O Sporting venceu o dérbi de futsal frente ao Benfica por 2-0 e roubou a liderança do campeonato ao eterno rival.

Os golos da partida foram marcados na primeira parte, com um intervalo de dois minutos. Taynan deu vantagem aos leões aos 7m e Pauleta ampliou aos 9m.

Recorde o filme do jogo

O Benfica fez de tudo para pelo menos chegar ao empate, jogou os últimos cinco minutos com guarda-redes avançado, mas o resultado não se alterou e as águias somaram a primeira derrota no campeonato.

Com este resultado, o Sporting lidera com 46 pontos, mais dois do que o Benfica.