O Benfica venceu o Sporting por 3-2, na Luz, em dérbi a contar para o campeonato nacional de voleibol.

O jogo teve a duração de 2h44m, e só foi decidido ao quinto set, ainda que o Benfica tenha estado em vantagem duas vezes (antes da «negra», entenda-se).

As águias venceram o primeiro set, mas para tal foi preciso chegar aos parciais de 30-28.

O Sporting respondeu com um triunfo por 25-23, mas o Benfica venceu o terceiro set por 25-19, o mesmo resultado que a equipa leonina conseguiu depois, para levar o jogo para a negra.

Aí, no set decisivo, o Benfica foi mais forte e sentenciou o jogo com um 15-11.

Com este resultado o Benfica passa agora a somar 26 pontos, mais seis do que o Sporting. Pelo meio está a Fonte do Bastardo, com 22 pontos e um jogo a menos.