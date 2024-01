A Dinamarca venceu a Suécia por 28-27 esta sexta-feira e é líder do grupo II da ronda principal (Main Round) do Europeu de andebol, aquele em que Portugal está inserido.

Em Hamburgo, o dia começou com o triunfo de Portugal ante a Eslovénia (30-33), acabou com o dos dinamarqueses e, pelo meio, a Noruega bateu os Países Baixos (35-32) para somar os primeiros pontos nesta fase.

Na próxima jornada, no domingo, há os jogos Eslovénia-Países Baixos (14h30), Suécia-Portugal (17h00) e Noruega-Dinamarca (19h30).

A Dinamarca lidera com seis pontos, seguida da Suécia e de Portugal (ambos com quatro), da Noruega e da Eslovénia (ambos com dois) e Países Baixos ainda sem pontos.

Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos da Main Round apuram-se para as meias-finais e os terceiros classificados de cada grupo vão jogar pelo 5.º e 6.º lugares.