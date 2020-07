O guarda-redes português Edu Sousa renovou contrato com o Viña Albali Valdepeñas por mais três épocas, até ao final de 2022/2023.

O jogador de 23 anos, natural de Mirandela, cumpriu a primeira época no clube em 2019/2020 e foi a principal opção na baliza. Contribuiu para uma campanha histórica no campeonato espanhol, que acabou só na final perdida para o Inter Movistar, onde jogou o português Ricardinho.

Antes de chegar ao Valdepeñas, onde se sagrou vice-campeão espanhol, Edu jogou no Osasuna Magna, Zierbena e no Debabarrena, sempre em Espanha.