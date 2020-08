José Barbosa, Nuno Marçal, Carlos Andrade, Betinho e Sasa Borovnjak constituem a equipa da década 2010/20 do basquetebol português, informou este sábado a federação.

José Barbosa dividiu a carreira até agora entre a Oliveirense e a Ovarense, com médias de 6.7 pontos, 2 ressaltos, 4.6 assistências e 1.6 roubos de bola por jogo. Por sua vez, Nuno Marçal, que se destacou ao serviço do FC Porto, foi eleito MVP do campeonato em três temporadas consecutivas.

Carlos Andrade conseguiu, em 158 jogos, médias de 10.1 pontos, 5.8 ressaltos, 2.5 assistências e 1.3 roubos de bola, ele que passou por FC Porto e Benfica, entre outros.

Já Betinho notabilizou-se ao serviço do Benfica, principalmente, tendo conseguido médias de 12.7 pontos, 6.3 ressaltos, 1.5 assistências e 1.2 roubos de bola.

Por último, Borovnjak foi o quinto melhor marcador da década com 2.371 pontos em 146 encontros, com uma média de 16.2 pontos por jogo.

Refira-se que esta equipa foi eleita através da votação de 44 personalidades convidadas pela federação.