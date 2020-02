(em atualização)

A Ferrari deu a conhecer esta terça-feira o monolugar com que vai tentar travar em 2020 a hegemonia da Mercedes na Fórmula 1.

A apresentação do SF1000 teve lugar no Teatro Romolo Valli, histórica casa edificada em Reggio Emilia, no norte de Itália, no século XXI.

Na equipa de pilotos mantêm-se Sebastian Vettel e Charles Leclerc, piloto monegasco que superou o alemão na primeira época ao serviço da equipa de Maranello: talvez por isso tenha sido carro dele (com o número 16) a ser exibido no palco.