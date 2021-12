Benfica, Fonte do Bastardo, Sporting e AA Espinho venceram este domingo, na terceira jornada da segunda fase do campeonato nacional de voleibol, na série A (a série dos primeiros oito na fase regular).

Com os desfechos deste domingo, Benfica e Fonte do Bastardo seguem no topo, ambos com oito pontos.

RESULTADOS – 3.ª JORNADA 2.ª FASE (SÉRIE A):

Sporting de Espinho - Sporting, 0-3 (18-25, 19-25, 21-25)

Académica de Espinho - Esmoriz, 3-1 (25-19, 20-25, 26-24, 25-23)

Leixões - Fonte do Bastardo, 0-3 (19-25, 18-25, 16-25)

Benfica - Castêlo da Maia, 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-19)

Classificação:

1.º: Benfica, 8 pontos

2.º: Fonte do Bastardo, 8

3.º: Sporting, 6

4.º: Leixões, 5

5.º: Esmoriz, 4

6.º: AA Espinho, 3

7.º: Sp. Espinho, 2

8.º: Castêlo da Maia, 0