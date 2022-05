A McLaren, equipa que compete na Fórmula 1, anunciou esta sexta-feira que vai passar a usar o nome de Ayrton Senna nos seus carros.

O piloto brasileiro, falecido em 1994, representou a equipa britânica - na altura denominada McLaren-Honda - entre 1988 a 1993.

«Ayrton Senna é, e sempre será, uma lenda da McLaren. As suas performances com a McLaren, que lhe valeram três campeonatos mundiais de pilotos, cimentaram o seu lugar como um dos maiores pilotos de Fórmula 1», disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing sobre a decisão.

Esta decisão surge depois de, no inicio desta temporada, a Williams, última equipa de Senna, ter optado por retirar o 'S' da asa dos seus carros, letra que utilizava desde 1995.

A homenagem da McLaren a Ayrton Senna poderá ser vista já no próximo fim-de-semana, no Grande Prémio do Mónaco, onde o piloto brasileiro venceu por seis vezes, sendo apelidado de «Rei do Mónaco».