O antigo velocista português Francis Obikwelu, que ganhou a medalha de prata nos 100 metros em Atenas, em 2004, considerou ser «muito difícil» Portugal voltar a ter resultados semelhantes ao seu na modalidade.

«Hoje em dia, é difícil [Portugal voltar a ter um grande velocista]. Porque temos jovens talentos, mas não têm disciplina. Eles não têm espírito de sacrifício. Naquela altura, só tínhamos pista coberta aqui. Treinávamos ao frio, à chuva», começou por dizer.

«Não lhes falta nada, mas estão sempre a queixar-se. Na minha altura, nem havia massagens, doía e continuávamos a treinar. Não há outra forma. Isso vai tornar muito difícil ter um grande atleta como eu. Eles têm tudo - ginásio, sauna - mas não há resultados», disse Obikwelu.

O antigo atleta falava aos jornalistas após uma visita ao Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, ao lado do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias. Destacou ainda o papel desta entidade na modalidade:

«Muita gente não percebe qual é o significado do Centro de Alto Rendimento. Estão aqui jovens, aprendem disciplina, rigor. É um sítio fantástico. Hoje em dia, já não falta nada [no CAR]. Tem o ginásio, tem tudo ao lado. Cresceu muito e acho que vai crescer mais.»

Francis Obikwelu é ainda recordista nacional dos 100 e 200 metros.