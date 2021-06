A NFL, campeonato profissional de futebol americano viveu nesta segunda-feira um dia histórico, com Carl Nassib, ‘defensiv end’ dos Las Vegas Raiders a tornar-se no primeiro jogador no ativo a assumir ser gay.

O jogador publicou um vídeo nas redes sociais no qual fez o anúncio, revelando que vai fazer uma doação de 100 mil dólares para uma ONG de apoio à prevenção do suicídio juvenil de pessoas LGBTQ.

«Finalmente sinto-me confortável para tirar isto do meu peito, porque penso que a representatividade e visibilidade são muito importantes. Espero que um dia, este tipo de vídeo deixe de fazer sentido, mas até lá vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar», declarou.