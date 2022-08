A seleção portuguesa de futebol de praia venceu esta segunda-feira a Moldávia, por 6-3, em Itália, no arranque da campanha de qualificação para os Jogos Mundiais de Areia 2023.

Em Catânia, a Moldávia entrou melhor e começou a vencer com um golo aos sete minutos, mas no minuto seguinte, Miguel Pintado fez o 1-1 com que terminou o primeiro período.

No segundo período, Portugal chegou ao 4-1, com golos de André Lourenço (15m), Leo Martins (16m) e Belchior (20m).

A abrir o terceiro e último período, Belchior fez o 5-1 (21m), bisando na partida. Na resposta, Podlesnov (26m) e Cojocari (32m) reduziram para 5-3 e Leo Martins, já no último minuto do encontro, bisou para o 6-3 final.

As partidas da fase de qualificação para os Jogos Mundiais de Areia 2023 decorrem em Catânia até domingo, sendo que, posteriormente, a seleção lusa vai permanecer em Itália, mas na Sardenha, para disputar a Superfinal da Liga Europeia.