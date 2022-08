A seleção portuguesa de futebol de praia bateu esta quarta-feira Alemanha por 12-3, em Catânia, Itália, no segundo jogo da campanha de qualificação para os Jogos Mundiais de Areia 2023.

Há dois dias, equipa comandada por Mário Narciso já tinha vencido a Moldova, por 6-3, no primeiro encontro do grupo B, qualificando-se assim em primeiro lugar do agrupamento para os quartos de final da competição.

Qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo de três, e já estão apurados para os quartos de final, além de Portugal e Alemanha (grupo B), Itália e França (grupo A), Suíça e Ucrânia (grupo C), e Espanha e Turquia (grupo D).

As partidas decorrem em Catânia, Itália, até ao próximo dia 4 de setembro, sendo que a equipa das Quinas continuará em Itália, mas na Sardenha, para disputar a Superfinal da Liga Europeia.