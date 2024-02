Declarações após o jogo Portugal-México (8-2), da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de praia de 2024, disputado no Dubai:

Mário Narciso, selecionador de Portugal:

«Encontrámos aquilo que esperávamos. Aliás, quando falei com vocês, tinha dito que iríamos encontrar uma equipa forte fisicamente, que também sabe jogar, foi isso que encontrámos, muito aguerridos, a baterem-se do primeiro ao último minuto, o que valorizou ainda mais a nossa vitória.»

Léo Martins, jogador de Portugal, autor de cinco golos:

«Agradecer à minha equipa, que me ajudou, mas além dos cinco golos, o importante foi a vitória. Sabíamos que seria uma equipa forte, que jogava muito aguerrida. Mas sabíamos que logo no início do jogo, se entrássemos com a atitude com que entrámos, iríamos facilitar o jogo.»