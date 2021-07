A seleção nacional de futebol de praia vai defrontar Senegal, Uruguai e Omã no Grupo D do Mundial, que se realiza em Moscovo (Rússia), entre 19 e 29 de agosto.



Portugal vai defender o título de campeão do mundo conquistado em 2019.

«Omã, que será o primeiro adversário, é o que temos de identificar melhor. Depois, verei o Uruguai-Senegal. Omã é uma equipa forte fisicamente, o Senegal também joga na base da força, e o Uruguai ficou em segundo no apuramento sul-americano. São três seleções com as quais teremos de ter o máximo cuidado, diz Mário Narciso, selecionador de Portugal.